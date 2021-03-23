South Side Upper third nine weeks honor roll, 2021
SUPERINTENDENT’S SCHOLAR ( ALL A’S)
Desmond Henry, Easton Stewart, Kaylee Davis, Rassloman Davis, Kenadi Dedeaux, Kylie Mitchell, Lilyan Moreaux, Wyatt Smith, Nasjai Young, RaNyra Flowers, JaQuai Hathorne, Jreydrin Henry, Eli Duffourc, Kiirstyn Alexander, Kamoni Christmas, Stephen Hover, DeJah Raines, Jorge Valera, Evan Frosch, Gianna Fiorello, Lorelei Waterman, Jacob Jackson, Darius Guillory
PRINCIPAL’S SCHOLAR ( ALL A’S & B’S
McKenzie Huesmann, Cody McKinley, Cali Meyers, Aniyah Landor, Addyson Smith, Abrielle Triplett, Paxton Zechman, Brantley Carpenter, Zyriah Noel, John Merrifield, Jordyn Sherrer, Braden Dennis, Brayden Davis, Kynslie Cawby, Colston Mars, Anderson Quave, Avery Smith, Luna Byrd, Gabby Gamez, Jordan Gutierrez, Ricardo Javery, Timiria Kirsh, Jayce Stallings, Bella Rickman, Hadley Meitzler, Raylen White, Megan White, Jaylesse Villalpando, Alma Williams, Corey Hinman, Eli Johnson, Kadrien McDowell, Ethan Robertson, Maryah Robinson, Alma Williams, Cameron Egana, Alana Gilbert, Hunter Feeley, Jeremiyah Johns, Divine Sellers, Charlea Henley, Steven Jarrell, Brayson Johnson, Tru Urban, Gabe Willie, Emma Lumpkin, Karlee Watkins, Keagan Archer, Emily Broome, Joseph Gamez, Khloe Campbell, Corleone Smith, Aiden Pierce, Sophia Rasberry, Logan Waterman, Cayne McKinley, Hayden Smith, Gracelyn Boykin, Romelle Buckley, Joshua Carter, Braylin Davidson, Chyrstein Davis, Cameryn Dorn, Scarlett Krumm, Kelise Rancifer, Elysia Cole, Brandon Jenkins, Elyjah Riche, Zoe Woods, Jai’De Nixon, Chyna Jones, Mercediez Griffin, Devin Craft, Kiara Gowdy, Kamryn Hayden, Beaux Hover, Laikyn Moore, Kyleigh Husemann, Kaily Lindell, Karrie Bradley, Dawson Duplantis, Kaily Lindell, Madelyn Moreaux, Maddie Bond, Kyana Moore, Mason Ussery, Marlana Hebert, Blake Smith, Micah Williams, Landrie Mitchell, Mia Bishop, Kamya Smith
HONOR ROLL ( ALL B’S )
Zichri Caldwell, Kyleigh Huesmann, Tyler Daughdrill, LeLand Sampson
GOOD CONDUCT
McKenzie Huesmann, Ashton Jackson, Cody McKinley, Cali Meyers, Abrielle Triplett, Peyton Vedros, Zyriah Noel, Elijah Robertson, Jayce Hurd, Stevie Bienvenu, Keira Akins, Desmond Henry, Kynslie Cawby, Kaylee Davis, Amarielle Ducre, Anderson Quave, Easton Stewart, Avery Smith, Nehemiah Ivy, Korilyn Pierce, Jordyn Sherrer, Addyson Smith, Kiirstyn Alexander, Syriniti Bennett, Kamoni Christmas, Gabby Gamez, Bella Rickman, Miriam Gutierrez, Stephen Hover, Ricardo Javery, Hadley Meitzler, Dejah Raine, Frederick Landrum, Chance Warren, Jaleah McDougle, Luna Byrd, Megan White, Jaylesse Villalpando, Ethan Robertson, Lilyan Moreaux, Alma Williams, Kylie Mitchell, Kenadi Dedeaux, Rassoloman Davis, RaNyra Flowers, Wyatt Smith, Nasjai Young, Raylen White, Emma Lumpkin, Divine Sellers, Jeremiyah Johns, Alana Gilbert, Eli Duffourc, ZaDrian Holt, Joseph Gamez, Addison Davis, Dawson Vedros, Khloe, Keagan Archer, Emily Broome, Nolan Adams, Karlee Watkins, Zahara Berry, Jacob Jackson, Lorelei Waterman, Logan Waterman, Gracie Stewart, Aiden Pierce, Kylie Burks, Ade Smith, Kelise Rancifer, Jaiden Wilson, Chyrstein Davis, Braylin Davidson, Kollette Cawby, Romelle Buckley, Gracelyn Boykin, Cameryn Dorn, Devin Craft, Gianna Fiorello, Elyjah Riche, Tyler Daughdrill, Cailyn Burge, Awnye Ezeb, Kamryn Hayden, Laikyn Moore, Cara Smith, Karrie Bradley, Kyleigh Husemann, Brayden Davis, Kaily Lindell, Jazlyn Hover, Madelyn Moreaux, Malaysia Jones, Anthony Felix, Michelle Knowles, Maddie Bond, Kyana Moore, Bryant Felix, Mason Ussery, Addison Vegas, Micah Williams, Blake Smith, Ahmarta Raymond, Natalie Moser, Landrie Mitchell, Rylee Martin, Marlana Hebert, Ethan Lamonte, Maikinly Adkins, Mia Bishop, Amiyah Johnson, Leland Sampson, Khloe Snyder
PERFECT ATTENDANCE
Darius Guillory, Kaylee Davis, McKenzie Husemann, Ashton Jackson, Cali Meyers, Edward Ezeb, Desmond Henry, Hadley Meitzler, Jorge Valera, Nasjai Young, Shaniah Hathorne, Zichri Caldwell, Steven Jarrell, Emily Broome, Kasen Brumfield, Tyson Gray, Kylen Egana, Clayton Smith, Shintarro Barraca, Zahara Berry, Camille Brumfield, Peyton Weary, Braylin Davidson, Amari Graves, Gracelyn Boykin, Kollette Cawby, Kelise Rancifer, Gabreal Espinoza, Kayden Warden, Zoe Woods, Chyna Jones, Kamryn Hayden, Jamal Porter, Xavier Richardson, Kelton Stewart, Damerion Merrill, SaNriah Dawson, Kiara Gowdy, Avery Wright, Heather Smith, Dawson Duplantis, Madelyn Moreaux, Malaysia Jones, Kyleigh Husemann, Kyleigh Ashley, Brayden Davis, Bryce Fuller, Maddie Bond, Kyana Moore, Mason Ussery, Maikinly Adkins, Jarrold Walker, Kamya Smith